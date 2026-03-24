日本一のトキの学校として知られる佐渡市の行谷小学校。学校の統合に伴い今年度をもって閉校となります。3月24日、最後の卒業式が開かれました。描かれたのは大きく羽ばたくトキ……背中を押されるように入場したのは行谷小学校最後の卒業生となった5人です。今年度で閉校し、123年の歴史に幕を下ろします。佐渡市新保地区にある行谷小学校。こちらは昭和41年ごろ学校で撮られた写真です。制服姿の児童が見つめていたのはトキです