¢£¶¦Æ±ºî¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤â ¡ÚÆ°²è¡¦¼Ì¿¿¡Û²£»³Íµ¤¬º´µ×´ÖÂç²ð¤ÎÇúÇã¤¤¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡õ¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È①～② ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥Ò¥í¥ß¤Î¤ª¤»¤ÃÇã¤¤¡ª¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢3·î21ÆüÊüÁ÷¤ÎÀÚ¤êÈ´¤­Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ÈÖÁÈSNS¤Ë¤Ï¡È¸åÇÚ¤ÎÇúÇã¤¤»ö¾ð¡É¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢°ñ¾ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢SUPER EIGHT²£»³Íµ¤ÈSnow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤¬Çã¤¤Êª¤¹¤ëÆ°²è¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ²£»³¤¬Çã¤¤Êª¤¹¤ë²£¤Ç¡¢¥Ò¥í¥ß¤¬²á