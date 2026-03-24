【その他の画像・動画等を元記事で観る】 VTuberグループ「あおぎり高校」が歌唱するTVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』エンディングテーマ「ポップ・スナック・ジャンクなHUNNY」のジャケットイラストが公開された。 ■ジャケットイラストは『カナン様はあくまでチョロい』の原作者noncoが描き下ろし ジャケットは『カナン様はあくまでチョロい』の原作者noncoが「ポップ・スナック・ジャンクなHUNNY」のため