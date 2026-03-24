○雪印メグ [東証Ｐ] 発行済み株式数の9.8％にあたる691万6400株の自社株を消却する。消却予定日は3月31日。 ○スカラ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.55％にあたる27万株(金額で9396万円)を上限に、3月25日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○マネックスＧ [東証Ｐ] 発行済み株式数の0.8％にあたる200万株の自社株を消却する。消却予定日は3月31日。 ［2026年3