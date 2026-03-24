―日本は化学肥料原料のほぼ全量輸入、肥料ショック再来後の値上げ効果を先取りへ― 米国とイスラエルによるイランへの軍事行動が長期化するとの懸念が広がっている。海上輸送の停滞による影響が警戒されるなかで、原油価格とともに肥料価格も世界的に高騰するとの見方が強まっている。株式市場においては原材料高を背景とした値上げによる業績押し上げ効果を先取りする形で、 肥料関連株が物色されるようになった