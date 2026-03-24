北海道・厚岸町で目撃されたのは、街の中心部に現れたエゾシカ。しかし、その姿に違和感が…。立派に生えた角にぐるぐる巻きに絡まっていたのは、太いロープ。何重にも絡まり、簡単には外れそうにありません。草を食べる姿も、どことなく頭が重そうです。なぜシカに、こんなにもロープが絡まってしまったのでしょうか。住民たちも「みんなシカよけのネットを庭に張っている。そのネットに突っ込んで絡んだんじゃないかな」「どうに