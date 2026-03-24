小雨が降る愛知・名古屋市の住宅街で、画面奥に現れた2台の車。衝突事故の瞬間が目撃されました。現場に近づいてくと、黒い車はひっくり返っていました。目の前で起きた緊急事態。目撃者は救助に備え、駐車場に車を止めます。ひっくり返った車からは白い煙が上がり、その場に居合わせた人たちが次々と車に駆け寄ります。中には車内の様子をうかがう人も…。目撃者：黒い車の運転手は自力で脱出して、他の人が救護に当たっていまし