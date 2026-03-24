記者団の取材に応じる中原八一新潟市長＝24日午後、新潟市新潟市の中原八一市長は24日、新潟水俣病の認定申請を棄却された8人を患者と認定するよう新潟県と市に命じた新潟地裁判決を巡り、控訴するかどうかについて「花角英世知事と協議し、最終的な結論を出したい」と記者団に述べた。控訴しない場合、従来の認定審査が違法とされたために手続きできず、被害者救済が滞ると主張。控訴すると、上級審の判断が出ることで「国の