茂木外相は２４日の記者会見で、読売新聞社と新興企業「サカナＡＩ」（東京）が共同分析した中国の認知戦を巡り、「一般論として、競争が激化しており、影響工作も人間の認知領域まで広がっている」との見方を示した。「外務省としてＡＩ（人工知能）などを活用しながら情報収集、分析力を強化する」とも語った。茂木氏は、「日本への理解が客観的事実に基づいて進むように、ＳＮＳの積極的活用を含めて戦略的な対外発信を推進