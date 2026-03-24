ＴＢＳ日曜劇場「リブート」第９話が２２日、放送された。最終回は２９日。【ネタバレあり】冒頭から逃げる儀堂こと早瀬（鈴木亮平）と一香こと夏海（戸田恵梨香）。二人で向い合っても、「私は一香」と言い張る夏海に、早瀬は「俺の作った早瀬ショートを食べたくないのかよ」と訴える。そしてネックレスにしていた指輪を外し、夏海の左手薬指にはめる。ロマンチックなシーンから画面はがらりと変わり、合六亘（北村有起哉）