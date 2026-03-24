いま桜のシーズンですが、イラン情勢の影響がお花見のグルメにも及んでいるようです。毎年、全国屈指のにぎわいを見せる東京の上野公園では24日、まだ五分咲きとは思えないほどのにぎわいを見せました。24日は列島各地で春本番のポカポカになり、愛媛県や宮崎県などで続々と開花が宣言されました。全国的に4月並みの気温となった24日は都心の最高気温が18.1度まで上昇し、東京の桜は、25日に満開を迎える予想です。しかし、この満