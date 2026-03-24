3月22日、実写映画『SAKAMOTO DAYS』の完成披露試写会がTOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた。主演を務めるSnow Manの目黒蓮がカナダからリモートで参加する中、会場には共演者がズラリと登壇。この日、特に注目を浴びたのは女優の横田真悠だった。「今作は、集英社『週刊少年ジャンプ』に連載されていた鈴木祐斗氏の同名漫画を福田雄一監督が実写映画化したものです。横田さんは主人公・坂本太郎が営む『坂本商店』で働く、太極