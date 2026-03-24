3月24日放送の『ZIP!』（日本テレビ系）で始まった新コーナー「アポなしアサ飯」が、視聴者の間で物議を醸している。「このコーナーは、全国の名産地や話題の街をめぐり、食のプロフェッショナルに朝ごはんをアポなしで食べさせてもらう突撃ロケです。ナレーションでは『朝ごはんを通して人のぬくもりを知る人情旅』と紹介されていました」（芸能担当記者）この日のロケを担当したのは、ダンスボーカルユニット・M!LKの曽野舜