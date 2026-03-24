プロ野球は27日に開幕プロ野球の日本ハムは27日、みずほPayPayドームでソフトバンクとの開幕戦を戦う。シーズン開幕を直前に控える中、韓国の人気アイドルが北海道を訪れた際の写真を投稿。万波中正外野手が「郡司さん僕らえぐい友情出演してます」とまさかの反応を示した。ビジッとポーズを決めたアイドルの後ろに確かに写っていた。北海道を訪れた写真をインスタグラムに投稿したのは、韓国の人気アイドルグループ「少女時代