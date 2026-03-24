PIZZA OF DEATH RECORDSの新イベント＜Hub Slice＞(ハブスライス)の第7回目が6月26日、東京・渋谷Spotify O-EASTにてオールナイトで開催されることが発表となった。＜Hub Slice＞はアーティスト、お客さん、ライブハウスの“ハブ”となることを目指し、不定期かつ定期的に開催されるイベントだ。ジャンル、所属、年齢、形態などあらゆる垣根を取り除いた出演アーティストは、ただ“カッコいい人達とカッコいいイベントをしたい”と