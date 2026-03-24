メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県が誇るブランド牛の松阪牛。今年から中東のドバイへの輸出が決まっていましたが、中東情勢を受けて出荷の見通しが立たなくなっています。 アメリカのトランプ大統領は「イランが核兵器を持たないことに同意した」と主張しましたが、今後の見通しは立っていません。 中東情勢の緊迫化は、三重県が誇るブランド牛にも影響が出ています。 「ウシが仕上がってくると、毛がバサバサにな