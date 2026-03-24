愛知県犬山市の『日本モンキーセンター』が、2026年10月から長期休園に入ることになりました。施設の深刻な老朽化が理由で、「世界一サルを幸せにする動物園」を目指し、3～4年かけてリニューアルを進めます。 ■どの施設も“一刻を争う”老朽化で… 世界最大52種類・約700頭のサル類を飼育する日本モンキーセンター。縞模様の長い尻尾を持つ「ワオキツネザル」に、黄色の毛で覆