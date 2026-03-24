3月末から北九州市で稼働する、液化天然ガスを燃料とする発電所の内部が公開されました。報道向けに見学会が開かれたのは、九州電力と西部ガスが出資し建設した、北九州市若松区の「ひびき発電所」です。「ひびき発電所」は出力が62万キロワットで、1年間で北九州市の世帯数の2.5倍にあたる110万世帯の電力を供給できます。LNG＝液化天然ガスを燃料とし、最新の発電方式で二酸化炭素の排出量を石炭火力発電の6割に抑えられるとして