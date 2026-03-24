障害がある人が描いた絵画の公募作品が24日、表彰されました。「くばらだんだんアート2026」の表彰式は、福岡市の福岡県立美術館で開かれました。14回目となる今回のテーマは「幸せいっぱい大好物パーティー」です。全国から、過去最多となる1170作品が集まり、6つの作品が大賞に選ばれました。このプロジェクトは、福岡県久山町の食品メーカー、久原本家グループが、障害がある人のア&