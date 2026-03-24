トッテナムはノッティンガム・フォレスト戦で痛恨の完敗イングランド1部トッテナムは現地時間3月22日、プレミアリーグ第30節でノッティンガム・フォレストと対戦し0-3の完敗を喫した。リーグ戦6連敗と泥沼の状況から抜け出せないチームに対し、英紙「ガーディアン」は「トッテナムが何をしようとも、チャンピオンシップへの転落を止めることができないようだ」と伝えている。ホームにフォレストを迎えた一戦で、トッテナムは試