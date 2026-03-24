トップF1ドライバーのシャルル・ルクレールが24日、都内で行われた『シーバスリーガル 特別イベント』のフォトコールに登場した。【全身ショット】素敵！カジュアルなブラックコーデ姿のシャルル・ルクレールこの日は、パーティーのドレスコードである「Gold＆Glamorous」にあわせ、オールブラックのコーディネートの中、胸元に金のブローチを光らせたルクレール。特別にプレゼントされた金のだるまをにこやかに抱え、報道陣の