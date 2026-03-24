昭和歌謡グループ・SHOW-WA（ショウワ）が24日、東京・TACHIKAWASTAGE GARDENで行われた『SHOW-WA 2nd Concert Tour 2026 “道”』に出演。5月7日にパシフィコ横浜国立大ホールでツアーの大千秋楽『SHOW-WA 2nd Concert Tour 2026 “道” -大千穐楽-』を開催することが発表された。【写真】感動的！パシフィコ横浜での大千秋楽が発表された時のSHOW-WAツアーでは、4月29日リリースのSHOW-WA＆MATSURIの2ndシングル「ジューンブ