木原稔官房長官は24日の記者会見で、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の妹、金与正党総務部長が拉致問題解決が前提なら日朝首脳会談を拒絶するとした談話への論評を避け「コメントは差し控える」と述べた。正恩氏が施政方針演説で「核保有国の地位」を堅持すると述べたことには「核保有は認められない」との立場を重ねて示した。茂木敏充外相は会見で、高市早苗首相がトランプ米大統領との会談で、日朝首脳会談への強い意欲を伝