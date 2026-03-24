24日の参院予算委員会で公述人として出席したキヤノングローバル戦略研究所理事・特別顧問の宮家邦彦氏のオンライン記事に関しての質問が出た。【映像】専門家が語る「米国が勝利するのは困難」な理由国民民主党の平戸航太議員が、宮家氏の名前で出たオンライン記事「米国が勝利するのは困難、そもそも何が勝利なのか決めることができていないからです」という文言について確認を求めた。宮家氏は記事に関する考えは変わらな