三重県四日市市の地下駐車場で大量の車が水没した問題で、被害者が国などに対して損害賠償を求め提訴しました。 【写真を見る】274台が水没した地下駐車場 被害受けた40代男性が賠償求め国などを提訴 電動止水板の故障に加え施設の態勢不備訴える 三重･四日市市 四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」では、去年9月の大雨で車274台が水没する被害が出ました。 40代男性が賠償求め国などを提訴 代理人弁護士により