日本航空（JAL）は、イギリスに拠点を置く航空格付け会社、スカイトラックスの「ワールド・エアライン・スター・レーティング」で、最高評価にあたる「5スター」に9年連続で認定されたと発表した。この他に5スターに認定されているのは、全日本空輸（ANA）、アシアナ航空、キャセイパシフィック航空、エバー航空、ガルーダ・インドネシア航空、海南航空、大韓航空、カタール航空、シンガポール航空、スターラックス航空で、計11社