Jリーグが３月24日、2025年度の決算を発表。この決算は、同９日の臨時理事会において承認され、24日の社員総会で報告されたものである。最も注目すべきは、売り上げに当たる経常収益の増加。2025年度は、前年度比27億100万円増の346億3000万円で過去最高を更新した。一方で経常費用は331億9100万円（同26億3300万円増）で、当期経常増減額は14億3900万円の黒字となった。収益の主な項目を見ると、「協賛金収益」が前年度から