ぐるなびは、店舗開発事業の一環として、生ドーナツと米粉ドーナツの専門店「SILK AND ILY DONUT（シルク アンド イリィ ドーナツ）」を3月24日にグランドオープンする。「SILK AND ILY DONUT」は、忙しい日々の中でも、自分を大切にするひとときと、カラダが喜ぶ、ほんの少しのこだわりを、もっと日常のスタンダードにしたいという想いから生まれた。日本が育んできた至高の素材を、現代の感性で「一番おいしいかたち」へと整え、