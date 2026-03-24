ファミリーマートは、9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキ―ワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回「いちばん環境にやさしい」を目指した取り組みの一環として、持続可能な漁業を実現しているアラスカ産のシーフード原料を使用した商品の売上の一部をアラスカでの持続可能な漁業に役立てる寄付の取り組みを3月24日から4月20日まで全国のファミリーマート約1万6400店で実施