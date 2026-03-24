エースコックは、即席カップめん商品の価格を、7月1日の出荷分から値上げする。昨今、原材料費やエネルギー費の価格高騰に加え、物流費や人件費の上昇が続いている。このような厳しい環境の中、同社としても、可能な限りの自助努力を重ねてきたが、現行価格を維持したままでは、安定した品質を維持し続けることが極めて困難な状況となった。ついては、今後も安全・安心で高品質な商品を消費者に提供し続けるため、やむを得ず価格改