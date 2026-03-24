◇ファーム・リーグ東地区日本ハム19―2楽天（2026年3月24日森林どりスタジアム泉）日本ハムの浅間大基外野手がサイクル安打を達成した。「2番・中堅」でスタメン出場し、2打数無安打で迎えた4回無死一塁で中前打。6回に先頭打者で左越え三塁打、7回無死一塁での左中間二塁打で記録に「王手」をかけた。そして迎えた8回2死二、三塁での第6打席。楽天・林のスライダーを捉え、逆方向の左翼への1号3ランでサイクル安打