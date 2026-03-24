児童相談所の職員の男が一時保護中だった10代の女性に対し、わいせつな行為をしたとして、埼玉県はきょう、この職員の男を懲戒免職処分にしたと発表しました。懲戒免職処分となったのは、越谷児童相談所の職員・清水龍一被告（28）です。埼玉県によりますと、清水被告は去年（2025年）12月初旬から中旬ごろの夜間に、勤務先の児童相談所において一時保護所に入所していた10代の女性に対し、わいせつな行為をしたということです。今