戦闘の終結に向けてイランと協議していると主張するトランプ大統領をイラン側は否定し、先行きの見えない状況が続いています。アメリカ政治に詳しい、明海大学の小谷哲男教授に聞きます。■5日間延期、トランプ大統領の意図は？──アメリカ・トランプ大統領は23日、イランに予告していた発電所への攻撃の期限を5日間延期して、イランとの協議を行う考えを示しました。これについて小谷さんは、どうみましたか？明海大学小谷哲男