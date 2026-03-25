ジェイソン・ステイサム主演のアクション映画『ワーキングマン』が、2026年4月17日（金）よりにて見放題独占配信されることが決定した。2026年1月2日（金）に全国公開され、正月興行を盛り上げた話題作が、早くも配信で楽しめることになる。 本作は、『ワイルド・スピード』シリーズ、『MEG ザ・モンスター』シリーズ、『エクスペンダブルズ』シリーズなどで知られるステイサムの最新