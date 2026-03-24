【モデルプレス＝2026/03/24】女優の寺島しのぶが3月23日、自身のInstagramを更新。息子で歌舞伎俳優の尾上眞秀との京都旅行の様子を公開した。【写真】53歳ベテラン女優「そっくり親子」13歳歌舞伎俳優息子と金閣寺前で密着◆寺島しのぶ、眞秀との京都旅行満喫動画公開寺島は、京都で撮影した眞秀との2ショットや映像をまとめたショート動画を投稿。伏見稲荷大社で願い事や目標が叶うかどうかを占う「おもかる石」を持ち上げよう