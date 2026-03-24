俳優の金子ノブアキ（44）が24日、都内で行われた『シーバスリーガル 特別イベント』のフォトコールに登場した。【全身ショット】クール！ブラックスーツ姿の金子ノブアキこの日は、パーティーのドレスコードである「Gold＆Glamorous」にあわせ、黒のタキシードジャケットをイエローのシャツでカジュアルダウン。ネクタイの代わりにゴールドのネックレスでゴージャスさを演出し、黒のサングラスで存在感を見せた。自身を変え