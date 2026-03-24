Hey! Say! JUMPの山田涼介が、27日発売のファッション雑誌『CLASSY.』5月号「増刊 Special Edition」カバーに登場する。このほど、先行カットも解禁した。山田は人気連載『#TOKYO恋する1軒目』に待望の初登場する。【表紙】たくましい腕にもキュン…自然体な表情を見せる山田涼介今回は「完璧だと思っていたのに。ふと見せる素顔に恋をした」というテーマのもと、“アイドル・山田涼介”との庶民派デートを届ける。「ガヤガヤ