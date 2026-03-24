成田空港の新滑走路建設などをめぐり、土地の取得が遅れていることから国が強制的に取得する「土地収用」の手続きを検討していることがわかりました。成田空港は国際競争力の強化のため、新しい滑走路の建設とすでにある滑走路の延伸に向けた工事に着手していて、2029年3月末までの運用開始を目指しています。国は今月末までに必要な土地をすべて取得するよう成田国際空港会社に求めていましたが、現在も1割ほどの土地が取得できて