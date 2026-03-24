24日、東京の中国大使館に男が侵入しました。中国外務省は事件を受け日本側に強く抗議したことを明らかにしました。24日、東京・港区の中国大使館に男が侵入する事件がありました。男は自衛隊の関係者という情報や刃物を所持していたという情報もあり、警視庁などが詳しい状況を調べています。また、これまでにケガ人は確認されていないということです。一方、中国外務省は、「中国外交官の安全を深刻に脅かすものだ」として、日本