強豪校として知られる、兵庫県立氷上高校女子バレー部の監督が、停職6カ月の懲戒処分を受けました。兵庫県教育委員会によりますと、氷上高校の教師で女子バレー部を20年間指導する川釣修嗣監督（59）は、2023年と翌年、県スポーツ協会からの補助金計20万円を不正に受け取ったということです。補助金は遠征の交通費として支給されましたが、実際はバスを無償で借り、部員には偽の受領書を書かせていて、川釣監督は「手続きを怠り、