秋篠宮家の次女佳子さまは２４日、浜松市で、外国人らの進学や就職相談に取り組む日系ブラジル人らと懇談された。支援内容を聞き、「本当に大事な活動ですね」と声をかけられた。市内の外国人学校にも足を運び、日本語授業を視察。「みんなが日本語の授業を頑張っていることがよく分かりました」と話された。側近によると、佳子さまは昨年にブラジル、２０２３年にペルーを公式訪問され、今回は私的な訪問として実現した。