秋元康氏プロデュースの６人組昭和歌謡＆ポップスグループ・ＳＨＯＷ−ＷＡが２４日、東京・立川ステージガーデンで、全国９都市１２公演を巡るツアー「道」の最終公演を行った。５月７日に自身最大規模となる神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールで大千穐楽を開催することを発表した。デビュー曲「君の王子様」から最新曲「東京ジャンクション」までの全２１曲を披露し、アンコールでパシフィコ横浜公演が発表されると、ファン