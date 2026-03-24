◇ファームリーグ西地区阪神5―1オリックス（2026年3月24日京セラD）阪神・平田勝男2軍監督（66）が、ドラフト1位・立石正広内野手（22）の可能性を改めて認めた。初めて左翼でスタメン出場した立石は3回にタイムリーを放つと、4回にはWBCベネズエラ代表で優勝に貢献したマチャドと対戦。初球を左翼ポール際に特大ファウルを放った。これで本気になったマチャドは内角高めで立石をのけぞらせて、空振り三振でお返しした。