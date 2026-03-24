アメリカ南部・テキサス州にある製油所で、大規模な爆発火災が発生しました。アメリカメディアによりますと23日、テキサス州ポートアーサーのバレロ・エナジー社の石油精製所で大規模な爆発が発生しました。けが人はいないということですが、大量の煙が発生したため、近隣住民に屋内退避命令が出されました。当局は事故の原因について、暖房器具が関係しているとみて調べています。現場はアメリカ最大級の製油所で、バレロ社により