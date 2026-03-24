CBCテレビのアナウンサー吉岡直子（39）が24日、インスタグラムを更新。妊娠を発表した。吉岡アナは「CBCラジオ『きく！ラジオ』を一旦お休みさせていただくことになりました私事ですが（と言っても、いつも私事ばかりですが…(笑)）妊娠しまして、しばらく生放送の番組を外れます」と妊娠を発表した。続けて「番組でもお伝えしましたが…数年間、不妊治療をしていましたなかなか結果が出なくて苦しい時期もありましたが今回