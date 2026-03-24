話題のドラマへの出演を重ねる女優・寺本莉緒さんの2nd写真集（撮影・菊地泰久、4月1日に講談社より発売）のタイトルが「RIO」に決定。表紙カットなどが公開されました。【写真】写真集表紙の寺本莉緒さんは輝く笑顔です5年ぶりとなる写真集の表紙は、オーストラリアのプールで見せた爽やかな笑顔の水着ショット。豊かなバストをぎゅっと押し当て、デコルテと美谷間を見せつけるまさに王道グラビアといえる1枚です。裏表紙カットは