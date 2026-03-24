名古屋市の職員が、当時の河村たかし市長らからパワーハラスメントを受けたと訴えていた問題で、市の第三者委員会は「パワハラには該当しない」と報告しました。 【写真を見る】名古屋･河村たかし前市長の言動は｢パワハラに該当しない｣と第三者委員会が報告 名古屋城のバリアフリーめぐる市民討論会で起きた差別発言問題を検証する中で この問題は2023年、名古屋城のバリアフリーをめぐる市民討論会で起きた差