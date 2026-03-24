東三河の各地に水を運ぶ豊川用水。しかし、雨不足によるピンチを脱するのはいつなのか？上流部では深刻な状況が、きょうも… 【写真を見る】渇水続く東三河 豊川用水残る水は6.5% ｢緊急取水｣準備進むも使用できるのはわずか1か月ほど 桜沢気象予報士が水源の1つ大島ダムで見たものは… （気象予報士･桜沢信司）｢豊川用水の水源の一つ大島ダムです。こちらもやはり少ないですね。水はあるものの、ごとごつとした岩がむき出しにな