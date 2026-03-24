2026年3月20日、お笑いコンビ・春とヒコーキのYouTubeチャンネル「バキ童チャンネル【ぐんぴぃ】」が、自身のYouTubeチャンネルを更新。ゲストに文芸評論家の三宅香帆をむかえ、トークをする動画を投稿した。 （関連：【画像あり】「好感しかない」「神回」自身の生い立ちについて語る三宅香帆） ぐんぴぃは「本当にファンで」と、以前から三宅に会いたかったことを伝え、「傑物」「本物」「令和の人文女王」と