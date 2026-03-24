太田市内のＮＰＯ法人が高校生と共同で製作した災害支援の大型キッチンカーが完成し、太田市と協定が結ばれました。 太田市のＮＰＯ法人・新田フードサポートが製作したのは、全長約１０メートル、災害支援に特化した大型のキッチンカーです。太田工業高校電子機械科の生徒と共同で手掛けました。一度に４５０食分を提供できる炊飯器や１時間で２０００個のおにぎりを作れるマシンも搭載されていま